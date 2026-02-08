Domingo, 8 de Febrero 2026
Racing se impone 2-1 a Argentinos Juniors y celebra su primer triunfo en el Apertura
Racing se impone 2-1 a Argentinos Juniors y celebra su primer triunfo en el Apertura

Racing logró su primer triunfo en el Torneo Apertura tras vencer 2-1 a Argentinos Juniors. El equipo visitará a Banfield el sábado, mientras que Argentinos recibe a River Plate el jueves.

En la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, Racing logró una victoria de 2-1 sobre Argentinos Juniors en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. Tomás Conechny abrió el marcador a los 20 minutos y Santiago Solari aumentó la ventaja antes del descanso, a los 44 minutos. En el segundo tiempo, Erik Godoy descontó para Argentinos a los 2 minutos del complemento.

Este triunfo marca el primer éxito del equipo dirigido por Gustavo Costas en el torneo, sumando así sus primeros puntos. Racing se preparará para enfrentar a Banfield el próximo sábado a las 17.30 horas en el estadio Florencio Sola.

Por su parte, Argentinos Juniors, bajo la dirección de Nicolás Diez, sufrió su primera derrota en este torneo y no logra una victoria desde la primera fecha. El equipo se medirá con River Plate el próximo jueves a las 21.15 horas en el estadio Diego Armando Maradona.

