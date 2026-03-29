Raúl Villarruel enfrenta un duro revés en Tucumán y sigue sin ganar en su carrera profesional

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El boxeador Raúl Antonio Villarruel sufrió este viernes su undécima derrota consecutiva en un combate realizado en San Miguel de Tucumán. Villarruel, con un récord de 4-13-0, se enfrentó al local Eduardo Ezequiel Casalicchio, quien ostenta un historial de 17-3-1, en la categoría Pesados.

Desde el comienzo del encuentro, Casalicchio mostró un dominio claro, controlando el centro del ring. Aunque Villarruel intentó aplicar una estrategia defensiva y sorprendió en algunas ocasiones, el combate se tornó desfavorable para él. Un golpe decisivo al final del primer round dejó a Villarruel en problemas, y en el segundo round, un potente golpe de Casalicchio lo llevó a la lona, finalizando el combate antes de lo esperado.

Con esta nueva caída, Villarruel no ha logrado una victoria desde enero de 2022, lo que genera incertidumbre sobre su futuro en el boxeo profesional. Este evento también resaltó el aumento del interés por el boxeo en la región, con varias veladas organizadas que promueven el desarrollo de talentos locales y enriquecen la competencia.