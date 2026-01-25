River Plate arranca el Apertura con triunfo ajustado ante Barracas Central

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

River Plate inició el torneo Apertura 2026 con una victoria clave contra Barracas Central, ganando 1-0 gracias a un gol de Gonzalo Montiel en el segundo tiempo. Desde el comienzo, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo mostró un dominio claro sobre su rival, con un juego fluido y control del balón.

El gol llegó tras una pelota parada ejecutada por Juanfer Quintero, cuyo centro fue aprovechado por Montiel con un cabezazo certero. A lo largo del partido, River Plate generó múltiples oportunidades, pero se encontró con una defensa sólida de Barracas. A pesar de los intentos del equipo local por empatar, la defensa riverplatense mantuvo el arco en cero, con Santiago Beltrán sin ser exigido en situaciones de riesgo.

La victoria no solo marca un buen comienzo para River, sino que también envía un mensaje claro a los competidores: el equipo está preparado para pelear por el título. Con la campaña recién iniciada, el desafío será mantener este nivel de juego en los próximos encuentros.