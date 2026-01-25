Domingo, 25 de Enero 2026
River Plate arranca el Apertura con triunfo ajustado ante Barracas Central
Deportes

River Plate arranca el Apertura con triunfo ajustado ante Barracas Central

River Plate inició el torneo Apertura 2026 con una victoria 1-0 ante Barracas Central, gracias a un gol de Gonzalo Montiel. La sólida actuación del equipo genera altas expectativas para la temporada.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 18 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

River Plate inició el torneo Apertura 2026 con una victoria clave contra Barracas Central, ganando 1-0 gracias a un gol de Gonzalo Montiel en el segundo tiempo. Desde el comienzo, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo mostró un dominio claro sobre su rival, con un juego fluido y control del balón.

El gol llegó tras una pelota parada ejecutada por Juanfer Quintero, cuyo centro fue aprovechado por Montiel con un cabezazo certero. A lo largo del partido, River Plate generó múltiples oportunidades, pero se encontró con una defensa sólida de Barracas. A pesar de los intentos del equipo local por empatar, la defensa riverplatense mantuvo el arco en cero, con Santiago Beltrán sin ser exigido en situaciones de riesgo.

La victoria no solo marca un buen comienzo para River, sino que también envía un mensaje claro a los competidores: el equipo está preparado para pelear por el título. Con la campaña recién iniciada, el desafío será mantener este nivel de juego en los próximos encuentros.

Etiquetas: river plate barracas central torneo apertura 2026 fútbol deportes
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1296 articles →

Artículos relacionados

Los Gladiadores se consagran campeones tras vencer a Brasil en Paraguay

La falta de financiamiento deja a Chamical Básquet y Banco Rioja fuera de la Liga Federal 2026

La Liga Argentina 2026: un desafío inusual con calendario comprimido y ocho títulos en disputa
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar