River Plate enfrenta crisis tras contundente derrota en casa ante Tigre

La sorpresiva derrota de River Plate ante Tigre por 4 a 1 en el Estadio Monumental ha generado descontento entre los hinchas, quienes expresaron su frustración al finalizar el partido. Este resultado marca la peor caída de Marcelo Gallardo como entrenador en condición de local. A pesar de la magnitud de la derrota, el técnico se mostró optimista, esperando que este "mazazo impensado" no se convierta en una tendencia.

Gallardo analizó el desempeño del equipo, señalando que "hoy nos salió todo mal" y resaltó que se cometieron errores que Tigre supo capitalizar. Criticó tanto el juego defensivo como la falta de continuidad en el rendimiento que habían mostrado en el inicio del torneo. Sin embargo, valoró el buen inicio de temporada, donde River había logrado siete de nueve puntos en las primeras fechas del Apertura.

A pesar del impacto emocional de la derrota, el entrenador se comprometió a seguir adelante y a trabajar en la mejora del equipo. También abordó la reacción negativa de algunos hinchas hacia jugadores como Facundo Colidio y Maximiliano Salas, quienes fueron abucheados. Gallardo enfatizó que la reprobación es parte del fútbol y animó a los futbolistas a esforzarse más para cambiar esa percepción.