Domingo, 8 de Febrero 2026
River Plate enfrenta crisis tras contundente derrota en casa ante Tigre
Deportes

River Plate enfrenta crisis tras contundente derrota en casa ante Tigre

River Plate sufrió una histórica derrota 4 a 1 ante Tigre, la peor de Marcelo Gallardo en casa. Los hinchas expresaron su descontento al finalizar el partido, lo que podría afectar la moral del equipo en el Apertura.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La sorpresiva derrota de River Plate ante Tigre por 4 a 1 en el Estadio Monumental ha generado descontento entre los hinchas, quienes expresaron su frustración al finalizar el partido. Este resultado marca la peor caída de Marcelo Gallardo como entrenador en condición de local. A pesar de la magnitud de la derrota, el técnico se mostró optimista, esperando que este "mazazo impensado" no se convierta en una tendencia.

Gallardo analizó el desempeño del equipo, señalando que "hoy nos salió todo mal" y resaltó que se cometieron errores que Tigre supo capitalizar. Criticó tanto el juego defensivo como la falta de continuidad en el rendimiento que habían mostrado en el inicio del torneo. Sin embargo, valoró el buen inicio de temporada, donde River había logrado siete de nueve puntos en las primeras fechas del Apertura.

A pesar del impacto emocional de la derrota, el entrenador se comprometió a seguir adelante y a trabajar en la mejora del equipo. También abordó la reacción negativa de algunos hinchas hacia jugadores como Facundo Colidio y Maximiliano Salas, quienes fueron abucheados. Gallardo enfatizó que la reprobación es parte del fútbol y animó a los futbolistas a esforzarse más para cambiar esa percepción.

Etiquetas: river plate tigre derrota fútbol marcelo gallardo liga profesional
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1541 articles →

Artículos relacionados

Ciclismo en Chilecito: Este domingo se define al líder del campeonato local

Polideportivo Evita enfrenta nuevos desafíos tras cuarta derrota en la Liga Federal de Vóleibol

Racing se impone 2-1 a Argentinos Juniors y celebra su primer triunfo en el Apertura
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar