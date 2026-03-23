River Plate se impone ante Estudiantes y se afianza en la cima de la zona B

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River Plate obtuvo una victoria significativa ante Estudiantes de Río Cuarto y se posicionó en la cima de la zona B del torneo. El equipo, dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet, logró su tercer triunfo consecutivo, acumulando un total de 20 puntos. El primer gol llegó a los 24 minutos del segundo tiempo mediante un penal ejecutado por el defensor Gonzalo Montiel.

Estudiantes, conocido como el “León del Imperio”, se encuentra en el último lugar de la tabla con solo cuatro unidades. En el próximo encuentro, River Plate recibirá a Belgrano, mientras que Estudiantes visitará a Aldosivi en un partido crucial por la permanencia, aunque aún se espera la confirmación de fecha y horario.

El partido comenzó con un acercamiento local a los 18 minutos, pero fue en el segundo tiempo cuando se definió el encuentro. Un gol anulado a Tomás González por fuera de juego precedió la conversión de Montiel. En los minutos finales, Maximiliano Salas selló la victoria en el noveno minuto de descuento.