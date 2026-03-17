Martes, 17 de Marzo 2026
Rosa busca la gloria: pelea por el título sudamericano welter en el Estadio FAB este sábado
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Rosa busca la gloria: pelea por el título sudamericano welter en el Estadio FAB este sábado

José «Sansón» Rosa subirá al ring este sábado en el Estadio FAB, buscando una nueva corona en la división welter. Con cuatro victorias al hilo, se enfrenta a Jonathan «El Potro» Eniz, quien tiene una racha de 10 combates invicto en Argentina. La velada promete ser emocionante y será transmitida en vivo para los hinchas en TyC Sports.

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Este sábado, el boxeador José «Sansón» Rosa buscará añadir una nueva corona a su carrera al protagonizar el combate estelar en el Estadio FAB. El actual campeón latino superligero CMB hará su debut en la división welter, categoría en la que no competía desde hace dos años, tras acumular cuatro victorias consecutivas, siendo la más reciente ante el uruguayo Juan Pablo Ilharregui.

Rosa se enfrentará a Jonathan «El Potro» Eniz, un experimentado boxeador con un récord de 37-25-1 y 17 KOs. Eniz, quien ha sido campeón sudamericano en 2024, llega con una racha de 10 combates invicto en Argentina, lo que representa un desafío significativo para Rosa.

La velada, considerada por los especialistas como «La pelea del año», también presentará una cartelera complementaria interesante, incluyendo el enfrentamiento entre Marco García y Gabriel Bloise por el título sudamericano superwelter, además de las actuaciones de Diego Roldán, Isaías Garay, Tobías Carmona y Lucía García. Los fanáticos podrán disfrutar de la transmisión en directo a través de TyC Sports a partir de las 22:10, con el inicio de la jornada desde las 21:10 en TyC Sports Play y YouTube.

Etiquetas: rioja boxeo pelea del año estadio fab jonathan eniz tyc sports
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