Martes, 20 de Enero 2026
San Vicente y Amigos del Deporte marcan tendencia en el Torneo de Nonogasta
Deportes

San Vicente y Amigos del Deporte marcan tendencia en el Torneo de Nonogasta

La tercera fecha del torneo en el Club Joaquín Víctor González reunió a varios equipos, destacando la victoria de Loma Negra 3-2 sobre Racing y el empate entre Newell's y Defensa y Justicia 2-2. San Vicente lidera la Zona A con 9 puntos mientras que Amigos del Deporte encabeza la Zona B con 7. La comunidad se une cada vez más a través del fútbol local.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El campeonato de fútbol en el Club Joaquín Víctor González ha demostrado un gran nivel competitivo y ha atraído a un numeroso público, consolidando el interés por el deporte en la localidad. Durante el pasado fin de semana se llevó a cabo la tercera fecha del torneo, donde se disputaron varios encuentros emocionantes.

El viernes, Loma Negra inició la jornada con una victoria de 3 a 2 sobre Racing. En otro partido, Newell's y Defensa y Justicia empataron 2 a 2, mientras que El Asfalto se impuso 1 a 0 ante Universidad. El sábado, Unión de La Bandita venció a Central Norte 3 a 1, y los líderes de la zona B, Amigos del Deporte, ganaron 2 a 0 a Atlas, mientras que en la zona A, San Vicente superó a Tigres del Dos 2 a 1.

Las posiciones tras esta fecha dejan a San Vicente en primer lugar de la Zona A con 9 puntos. En contraste, Racing aún no ha logrado sumar unidades. En la Zona B, Amigos del Deporte lidera con 7 puntos. Este torneo no solo resalta el talento de los jugadores, sino que también fomenta la integración comunitaria a través del fútbol, lo que promete un futuro lleno de emoción en los próximos encuentros.

Publicidad
Etiquetas: fútbol torneo local club joaquín víctor gonzález resultados deportivos comunidad deportes
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1064 articles →

Artículos relacionados

Barrio Sol Naciente y Plaza brillan en el inicio del torneo de barrios en La Rioja

La Fusión Riojana se prepara para un desafío clave en Santiago del Estero

Amancay se enfrenta a un desafío clave para mantener su racha en la Liga Argentina de Básquet
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar