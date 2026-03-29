Sañogasta se prepara para la emocionante revancha del torneo en Miranda este domingo

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La localidad de Miranda se prepara para recibir la final del Torneo de Sañogasta, que iniciará a las 16.00 en la cancha del Deportivo. Este evento promete un ambiente festivo, atrayendo a numerosos aficionados de la región para celebrar tanto el partido como la entrega de premios del campeonato.

La organización del encuentro ha tomado en cuenta la seguridad de los asistentes, especialmente tras los incidentes de la semana pasada entre las hinchadas de ambos equipos. Se implementará un significativo operativo de seguridad para prevenir confrontaciones y asegurar que la jornada transcurra sin problemas.

Los equipos finalistas han mostrado un alto nivel de competitividad a lo largo del torneo, aumentando las expectativas entre los aficionados. Además, la entrega de galardones destacará el esfuerzo de los jugadores, consolidando el sentido de identidad y pertenencia en la comunidad.

Este fin de semana, Miranda se convertirá en el centro del fútbol sañogasteño, ofreciendo una oportunidad única para que los vecinos se reúnan y celebren su pasión por el deporte.