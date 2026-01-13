Santiago Brito de APA propone un Major para Argentina y su impacto en el deporte nacional

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Argentina se encuentra en una posición destacada en el mundo del pádel, con un potencial significativo para albergar un Major de Premier Padel. Sin embargo, según Santiago Brito, presidente de la Asociación de Pádel Argentino (APA), la viabilidad económica de este evento es cuestionable. Aunque el país cuenta con la infraestructura necesaria, como el Parque Roca, el costo de organizar un Major no resulta atractivo para los organizadores locales.

A pesar de que Argentina ha sido históricamente un referente en este deporte, Brito señala que la decisión final no depende únicamente de ellos. La posibilidad de tener más fechas en el calendario de Premier Padel es un tema que se ha discutido, dado el fervor que despierta el pádel en el país, que se traduce en estadios llenos y un ambiente único que podría beneficiar la imagen del deporte a nivel mundial.

El presidente de la APA enfatiza que, aunque los jugadores son los mismos, el cambio de categoría podría incrementar ligeramente la participación. Sin embargo, el desafío principal radica en los números y las decisiones que toman los organizadores a nivel internacional.