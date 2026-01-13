Miércoles, 14 de Enero 2026
Santiago Brito de APA propone un Major para Argentina y su impacto en el deporte nacional
Deportes

Santiago Brito de APA propone un Major para Argentina y su impacto en el deporte nacional

Argentina tiene el potencial para albergar un Major de Premier Padel, pero la viabilidad económica es cuestionable. Santiago Brito, presidente de la APA, destaca que, a pesar de la infraestructura adecuada en Parque Roca, el costo es un obstáculo. La comunidad de pádel anhela más fechas en el calendario, lo que beneficiaría la visibilidad del deporte.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 16 h 2 min de lectura
Argentina se encuentra en una posición destacada en el mundo del pádel, con un potencial significativo para albergar un Major de Premier Padel. Sin embargo, según Santiago Brito, presidente de la Asociación de Pádel Argentino (APA), la viabilidad económica de este evento es cuestionable. Aunque el país cuenta con la infraestructura necesaria, como el Parque Roca, el costo de organizar un Major no resulta atractivo para los organizadores locales.

A pesar de que Argentina ha sido históricamente un referente en este deporte, Brito señala que la decisión final no depende únicamente de ellos. La posibilidad de tener más fechas en el calendario de Premier Padel es un tema que se ha discutido, dado el fervor que despierta el pádel en el país, que se traduce en estadios llenos y un ambiente único que podría beneficiar la imagen del deporte a nivel mundial.

El presidente de la APA enfatiza que, aunque los jugadores son los mismos, el cambio de categoría podría incrementar ligeramente la participación. Sin embargo, el desafío principal radica en los números y las decisiones que toman los organizadores a nivel internacional.

Etiquetas: argentina pádel santiago brito premier padel infraestructura deportes
