Social enfrenta un duro inicio de temporada tras caer 31 a 18 contra Hurones

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Social debutó en la temporada 2026 con una derrota ante Hurones de Valle Viejo, con un marcador de 18 a 31 en la primera fecha del Regional Centro "B". El encuentro mostró un inicio parejo, pero el equipo local enfrentó dificultades en el segundo tiempo al jugar con un hombre menos y, en ocasiones, con dos menos.

El primer tiempo terminó con un empate tras un try de Benjamín Avellaneda para Social, y un penal convertido por José Carrasco para Hurones tras la tarjeta amarilla a Leonardo Luna. En el segundo tiempo, Hurones tomó la delantera con un try de Marcio Pereyra, y a pesar de que Social descontó con un try de Ulices Barros, no pudo mantener el control del juego.

Hurones reaccionó rápidamente con dos tries, lo que dejó a Social sin opciones para recuperar el ritmo. Este partido no solo marca el inicio de la temporada, sino que también plantea nuevos desafíos para el equipo, que deberá mejorar en disciplina y gestión de jugadores en los próximos encuentros.