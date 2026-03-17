Martes, 17 de Marzo 2026
Un joven de La Rioja debuta en la Liga Metropolitana con Gimnasia y Esgrima de La Plata
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Un joven de La Rioja debuta en la Liga Metropolitana con Gimnasia y Esgrima de La Plata

Alexander Valentín, joven futbolista de La Rioja, se unió a Gimnasia y Esgrima de La Plata tras destacar en la Liga Metropolitana. Su éxito inspira a otros talentos locales a seguir sus pasos en el deporte.

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Alexander Valentín, un joven futbolista de La Rioja, ha alcanzado un importante logro al unirse a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Este talentoso jugador, de la categoría 2014, superó las pruebas de ingreso y ya debutó en la Liga Metropolitana, enfrentando a Racing de Avellaneda.

Su formación se desarrolló en la escuela MLV Fútbol Infantil, que ha sido clave en el crecimiento de muchos niños que buscan profesionalizarse en el fútbol. La familia de Valentín expresó su orgullo por el avance de su hijo en una institución de la Liga Profesional, lo que representa una gran oportunidad no solo para él, sino también para otros jóvenes de la región con aspiraciones deportivas.

El éxito de Valentín destaca el potencial futbolístico de La Rioja, un lugar que, a pesar de ser menos reconocido en el ámbito, cuenta con una rica cantera de talentos. La historia de este joven es un claro ejemplo de cómo el esfuerzo y la dedicación pueden abrir puertas en el mundo del fútbol argentino.

Se espera que su carrera inspire a otros chicos de la provincia, mostrando que con trabajo duro es posible alcanzar grandes metas. El futuro de Alexander Valentín promete ser brillante, y su trayectoria será observada con atención por quienes lo han apoyado desde sus inicios.

Etiquetas: la rioja fútbol gimanasia y esgrima liga profesional jóvenes talentos mvl fútbol infantil
TL;DR

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