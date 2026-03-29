Domingo, 29 de Marzo 2026
Valentín Perrone destaca en Austin: cuarto lugar en una carrera vibrante de Moto3
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Valentín Perrone destaca en Austin: cuarto lugar en una carrera vibrante de Moto3

Valentín Perrone estuvo a centímetros de hacer historia en el Gran Premio de Moto3 en Austin, finalizando cuarto tras liderar la carrera. Su crecimiento lo posiciona como un contender clave en la temporada.

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Valentín Perrone estuvo a punto de alcanzar un hito en el Gran Premio de los Estados Unidos de Moto3, celebrado en Austin, al liderar la carrera en la última vuelta. A pesar de su desempeño destacado, concluyó en la cuarta posición, en un final que mantuvo a los espectadores en vilo.

La competencia se caracterizó por su alta intensidad, con cuatro pilotos en la contienda hasta el final. El italiano Guido Pini se llevó la victoria por un estrecho margen de 56 milésimas, dejando sin opciones a sus competidores. El español Máximo Quiles finalizó en segundo lugar, reafirmando su consistencia en la lucha por el campeonato, mientras que Álvaro Carpe logró su primer podio de la temporada, destacándose como una de las revelaciones.

Pese a su actuación sobresaliente, Perrone experimentó sentimientos encontrados al no poder mantener su liderazgo y perder el podio en los últimos metros. Su rendimiento, sin embargo, refleja un crecimiento notable en la categoría, posicionándolo como un posible contendiente en las próximas carreras. En contraste, el argentino Marco Morelli tuvo una actuación más discreta, terminando en la duodécima posición. La próxima competencia será crucial para ambos pilotos en esta temporada que recién comienza.

Etiquetas: argentina moto3 gran premio de los estados unidos valentín perrone deportes motociclismo
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