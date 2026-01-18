Acuerdo Mercosur-UE: nuevas oportunidades para los productores de La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La firma del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea podría transformar profundamente el panorama de las exportaciones argentinas, afectando especialmente a las economías regionales. Este acuerdo, que aún debe ser ratificado, tiene el potencial de eliminar aranceles que actualmente encarecen los productos que exporta La Rioja hacia Europa.

Actualmente, los bienes agroindustriales argentinos enfrentan aranceles que varían entre un 8% y un 15% para ingresar al mercado europeo, lo que dificulta la competitividad de productos locales como el vino, aceites y frutas. Con el acuerdo, se prevé que la Unión Europea elimine aranceles sobre más del 90% de los productos importados del bloque sudamericano, permitiendo que cerca de 70% de ellos ingresen sin arancel desde el inicio del acuerdo.

La eliminación o reducción de estos impuestos no solo mejorará las condiciones de exportación, sino que también ofrecerá a los productores de La Rioja la oportunidad de aumentar su competitividad sin sacrificar rentabilidad. Esto es crucial para los pequeños y medianos productores, quienes a menudo se ven excluidos del mercado europeo debido a los altos costos de importación.