Martes, 3 de Marzo 2026
Crecimiento minero en La Rioja: Orquera resalta oportunidades tras su gira por Canadá
Economía

Crecimiento minero en La Rioja: Orquera resalta oportunidades tras su gira por Canadá

18 empresas están explorando recursos mineros en La Rioja, con cinco operando en General Lamadrid. El intendente destaca que la minería puede generar empleo genuino y atraer inversiones extranjeras.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El intendente de General Lamadrid, Luis Orquera, participó recientemente en una comitiva internacional en Canadá, donde destacó el gran potencial minero de la provincia de La Rioja. Orquera enfatizó la importancia de la minería para generar empleo genuino, especialmente frente al límite del sector estatal. "A partir de la minería pensamos un desarrollo diferente", señaló, subrayando que el crecimiento en la región es notable.

Actualmente, hay 18 empresas explorando en la provincia, de las cuales cinco operan en su departamento. Orquera mencionó el interés de capitales internacionales, incluyendo empresas de China y Estados Unidos, en recursos como cobre, plata y oro. Este interés coloca a La Rioja en el mapa global, lo que podría atraer más inversión y desarrollo en el futuro.

El intendente también abordó el impacto social de la minería, resaltando la apertura del Gobernador y su compromiso de buscar soluciones a la falta de empleos en el sector público. "Es mi obligación buscar, porque el estado tiene un techo", afirmó, enfatizando su objetivo de que la comunidad pueda desarrollarse dignamente a través de la exploración de recursos naturales.

Finalmente, Orquera hizo un llamado a avanzar en la explotación de recursos naturales, advirtiendo sobre la necesidad de actuar antes de que otros lo hagan. "El recurso está en nuestro departamento, y tenemos que ir por ello", concluyó, anticipando un aumento en el volumen de trabajo y en los descubrimientos mineros en los próximos años.

Etiquetas: la rioja minería empleo desarrollo económico inversión extranjera recursos naturales
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2021 articles →

Artículos relacionados

La Rioja busca atraer inversiones en minería durante la PDAC 2026 en Toronto

La Rioja afianza su posicionamiento en el sector minero durante PDAC 2026

Descuentos importantes en impuestos automotor e inmobiliario para mejorar la economía local
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar