Crecimiento minero en La Rioja: Orquera resalta oportunidades tras su gira por Canadá

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El intendente de General Lamadrid, Luis Orquera, participó recientemente en una comitiva internacional en Canadá, donde destacó el gran potencial minero de la provincia de La Rioja. Orquera enfatizó la importancia de la minería para generar empleo genuino, especialmente frente al límite del sector estatal. "A partir de la minería pensamos un desarrollo diferente", señaló, subrayando que el crecimiento en la región es notable.

Actualmente, hay 18 empresas explorando en la provincia, de las cuales cinco operan en su departamento. Orquera mencionó el interés de capitales internacionales, incluyendo empresas de China y Estados Unidos, en recursos como cobre, plata y oro. Este interés coloca a La Rioja en el mapa global, lo que podría atraer más inversión y desarrollo en el futuro.

El intendente también abordó el impacto social de la minería, resaltando la apertura del Gobernador y su compromiso de buscar soluciones a la falta de empleos en el sector público. "Es mi obligación buscar, porque el estado tiene un techo", afirmó, enfatizando su objetivo de que la comunidad pueda desarrollarse dignamente a través de la exploración de recursos naturales.

Finalmente, Orquera hizo un llamado a avanzar en la explotación de recursos naturales, advirtiendo sobre la necesidad de actuar antes de que otros lo hagan. "El recurso está en nuestro departamento, y tenemos que ir por ello", concluyó, anticipando un aumento en el volumen de trabajo y en los descubrimientos mineros en los próximos años.