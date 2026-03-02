Descuentos importantes en impuestos automotor e inmobiliario para mejorar la economía local

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP) de La Rioja ha establecido fechas importantes para el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto Automotor del año 2026. El vencimiento del Impuesto Inmobiliario será el 15 de marzo, mientras que el impuesto sobre vehículos vencerá el 15 de abril.

Para facilitar el pago de estos impuestos, la DGIP ha implementado un esquema de beneficios que incluye un 20 % de descuento para quienes opten por el pago anual y un 10 % de descuento para quienes elijan la modalidad semestral. Además, se ofrecerá un descuento adicional del 20 % para quienes financien el pago en hasta 8 cuotas mediante débito automático.

Esta estrategia busca aliviar la carga fiscal en un contexto de dificultades económicas, promoviendo el cumplimiento tributario como fundamental para el desarrollo provincial. Se espera que la DGIP implemente campañas informativas para asegurar que los contribuyentes conozcan las opciones de pago disponibles y fomentar la participación ciudadana en sus obligaciones fiscales.

El Impuesto Inmobiliario y el Impuesto Automotor son esenciales para la recaudación del estado provincial, apoyando áreas clave como salud, educación y obras públicas.