Aumento del 4% en la nafta: costo llega a $1.751 por litro en febrero

El precio de la nafta súper en la capital riojana alcanzó un cierre de $1.751 por litro al finalizar el segundo mes del año, lo que implica un aumento de $67 desde el inicio de 2026. Este incremento del 4,04% impacta directamente en el costo de movilidad de los vecinos, quienes deben afrontar gastos cada vez más altos al cargar combustible.

Los precios comenzaron febrero en $1.683 y, tras un mes de ajustes, culminaron en $1.751. Para llenar un tanque promedio de 35 litros, los usuarios deben desembolsar $61.285, mientras que para aquellos vehículos con tanques de 60 litros, el costo asciende a $105.060. Estas cifras reflejan el desafío financiero que enfrentan los ciudadanos en su vida cotidiana.

La situación continúa generando preocupación entre los automovilistas, ya que la nafta súper es el combustible más utilizado en la región. Con la incertidumbre sobre futuros aumentos, se anticipa un seguimiento atento a la evolución de los precios a lo largo del año.