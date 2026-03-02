Aumento del 4% en la nafta: costo llega a $1.751 por litro en febrero

Lunes, 2 de Marzo 2026
Economía

El precio de la nafta súper en la capital riojana cerró en $1.751, con un incremento del 4,04% en febrero. Llenar un tanque de 35 litros supera los $61.000, afectando el presupuesto familiar.

Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h 1 min de lectura
El precio de la nafta súper en la capital riojana alcanzó un cierre de $1.751 por litro al finalizar el segundo mes del año, lo que implica un aumento de $67 desde el inicio de 2026. Este incremento del 4,04% impacta directamente en el costo de movilidad de los vecinos, quienes deben afrontar gastos cada vez más altos al cargar combustible.

Los precios comenzaron febrero en $1.683 y, tras un mes de ajustes, culminaron en $1.751. Para llenar un tanque promedio de 35 litros, los usuarios deben desembolsar $61.285, mientras que para aquellos vehículos con tanques de 60 litros, el costo asciende a $105.060. Estas cifras reflejan el desafío financiero que enfrentan los ciudadanos en su vida cotidiana.

La situación continúa generando preocupación entre los automovilistas, ya que la nafta súper es el combustible más utilizado en la región. Con la incertidumbre sobre futuros aumentos, se anticipa un seguimiento atento a la evolución de los precios a lo largo del año.

Etiquetas: la rioja nafta precios economía movilidad inflación
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1986 articles →

