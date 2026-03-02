Productores olivícolas de Arauco reciben apoyo con créditos a tasa cero del Gobierno provincial

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Gobierno riojano ha reactivado los créditos a tasa cero destinados a pequeños y medianos productores olivícolas, facilitando el levantamiento de la cosecha 2026. Esta decisión es considerada esencial por el sector, ya que contribuirá a mantener el empleo rural y la economía en un año de alta producción.

El gobernador Ricardo Quintela se reunió en la Residencia Oficial con autoridades provinciales, la intendenta de Arauco, Virginia López, y representantes del sector olivícola para confirmar la implementación de este sistema de fondos rotatorios. La intendenta expresó que los fondos son muy necesarios, ya que permiten pagar a los cosecheros y evitar la pérdida de la cosecha.

Estos créditos, que tendrán un plazo de devolución hasta el 31 de diciembre, están dirigidos a aproximadamente 32 productores del departamento Arauco. López destacó el impacto positivo en la comunidad, al señalar que el dinero recibido por los productores beneficia a los cosecheros que viven en Aimogasta.

Desde la Cámara Olivícola, José Hilal valoró la decisión del gobierno provincial de reiniciar esta operatoria, resaltando que aunque la asistencia no cubre toda la producción, es un gesto importante en un contexto de dificultades financieras. El préstamo, garantizado contra la entrega de fruta, permitirá a los pequeños productores enfrentar parte de sus necesidades.