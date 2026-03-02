Milei presenta un ambicioso plan de reformas estructurales para la economía nacional

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El presidente Javier Milei inauguró el 144° período legislativo con un discurso de casi dos horas, en el que destacó su intención de realizar reformas estructurales significativas para la economía del país. Durante su intervención, afirmó que se está en un momento crucial para retomar el crecimiento, tras un período complicado. Milei enfatizó que el actual Congreso es el más reformista de la historia argentina.

Entre los logros mencionados se encuentra la aprobación del primer presupuesto sin déficit fiscal en siete años y la reforma de la Ley Penal Juvenil, que actualiza un régimen de 45 años. También se sancionó la ley de modernización laboral, destinada a combatir la informalidad que afecta a una gran parte de la fuerza laboral. A pesar de las críticas hacia la oposición y algunos sectores empresariales, el presidente afirmó que su gestión presentará mensualmente un nuevo paquete de proyectos para seguir adelante con las reformas.

Milei advirtió sobre una “embestida” de la oposición luego de las elecciones de septiembre de 2025, señalando que se han aprobado “leyes irresponsables” y denunciando maniobras de desinformación. Comparó la situación actual con momentos de crisis anteriores, sosteniendo que hay sectores políticos dispuestos a generar caos para recuperar el poder. Aseguró que el país está en una etapa de transformación y que se requieren condiciones fundamentales para alcanzar el crecimiento.