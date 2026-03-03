La Rioja afianza su posicionamiento en el sector minero durante PDAC 2026

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La provincia de La Rioja se destaca en el ámbito internacional al participar en la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC 2026), un evento clave para la exploración y minería, que se lleva a cabo del 1 al 4 de marzo en Toronto, Canadá. Este encuentro reúne a más de 27.000 asistentes de 125 países y marca la tercera participación consecutiva de la provincia en esta convención.

Encabezada por la vicegobernadora Teresita Madera, la delegación incluye al ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, la secretaria de Minería, Ivanna Guardia, y la diputada nacional Gabriela Pedrali. La Rioja se presenta dentro del stand institucional argentino, donde exhibe material técnico sobre su potencial geológico.

Durante la inauguración, Bazán destacó que la permanencia en la PDAC es una “decisión política” apoyada por las comunidades, buscando fomentar el desarrollo minero como fuente de empleo y crecimiento. La agenda incluye reuniones con empresas que realizan proyectos en la cordillera riojana, como OCM Mining, que presentó avances en el área Las Pailas, y Hanaq, que expuso resultados de exploración en Caballos y Cerro Delta.