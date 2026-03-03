Martes, 3 de Marzo 2026
La Rioja afianza su posicionamiento en el sector minero durante PDAC 2026
La Rioja afianza su posicionamiento en el sector minero durante PDAC 2026

La Rioja destaca en la PDAC 2026 en Toronto, donde promueve su potencial minero ante más de 27.000 asistentes. La participación busca generar empleo y atraer inversiones en el sector.

La provincia de La Rioja se destaca en el ámbito internacional al participar en la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC 2026), un evento clave para la exploración y minería, que se lleva a cabo del 1 al 4 de marzo en Toronto, Canadá. Este encuentro reúne a más de 27.000 asistentes de 125 países y marca la tercera participación consecutiva de la provincia en esta convención.

Encabezada por la vicegobernadora Teresita Madera, la delegación incluye al ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, la secretaria de Minería, Ivanna Guardia, y la diputada nacional Gabriela Pedrali. La Rioja se presenta dentro del stand institucional argentino, donde exhibe material técnico sobre su potencial geológico.

Durante la inauguración, Bazán destacó que la permanencia en la PDAC es una “decisión política” apoyada por las comunidades, buscando fomentar el desarrollo minero como fuente de empleo y crecimiento. La agenda incluye reuniones con empresas que realizan proyectos en la cordillera riojana, como OCM Mining, que presentó avances en el área Las Pailas, y Hanaq, que expuso resultados de exploración en Caballos y Cerro Delta.

