Martes, 3 de Marzo 2026
La Rioja busca atraer inversiones en minería durante la PDAC 2026 en Toronto
Economía

La Rioja busca atraer inversiones en minería durante la PDAC 2026 en Toronto

La Rioja se presenta en la PDAC 2026 en Toronto, buscando atraer inversiones y generar empleo en el sector minero, con más de 27.000 asistentes de 125 países. Las expectativas son altas para establecer vínculos con potenciales inversores.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 7 h 2 min de lectura
La provincia de La Rioja está presente en la PDAC 2026, la convención de minería más importante del mundo, que se lleva a cabo del 1 al 4 de marzo en Toronto, Canadá. Con más de 27.000 participantes de 125 países, la delegación busca consolidar proyectos y atraer inversiones para el desarrollo minero.

Encabezada por la vicegobernadora Teresita Madera, la comitiva incluye al ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, y la secretaria de Minería, Ivanna Guardia. Durante la inauguración, Bazán destacó la importancia de avanzar en el desarrollo minero como una oportunidad para generar empleo, respaldada por las comunidades locales.

La delegación forma parte del stand institucional de Argentina, donde se generan contactos con inversores y se exhibe material audiovisual sobre el potencial minero de la provincia. En este marco, han mantenido reuniones con empresas interesadas en proyectos de exploración en territorio provincial, como la firma OCM Mining, que busca una alianza con la estatal EMSE.

La participación en la PDAC es vista como una oportunidad para mostrar los avances de La Rioja en minería y atraer inversiones que beneficien a la comunidad. Las expectativas son altas, y se espera que las reuniones generen resultados positivos en cuanto a nuevos proyectos e inversiones.

Etiquetas: la rioja minería pdac 2026 inversión gobierno provincial empleo
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

