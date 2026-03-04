Aumento de nafta en La Rioja: vecinos preocupados por el impacto en el bolsillo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El reciente ajuste en los precios de los combustibles ha generado preocupación entre los consumidores en La Rioja. La nafta y el gasoil han experimentado incrementos significativos, lo que afecta a diversos sectores que dependen del transporte. En particular, la nafta Súper de YPF se ajustó de 1.790 a 1.796 pesos, mientras que el diésel común pasó de 1.801 a 1.862 pesos.

Shell Argentina también realizó cambios en sus precios, con la nafta Súper aumentando de 1.790 a 1.796 pesos y el diésel común de 1.835 a 1.897 pesos. Por su parte, Axion Energy, que no había modificado sus tarifas desde enero, incrementó su nafta Súper de 1.749 a 1.783 pesos, con variaciones en los productos diésel entre el 1,6% y el 2,5%.

Refinor se sumó a esta tendencia, con aumentos que oscilan entre el 1% y el 2,5%. La nafta Súper pasó de 1.736 a 1.754 pesos y el diésel Premium de 1.976 a 2.019 pesos. Este panorama de alzas en los combustibles no solo impacta en los consumidores, sino que también obliga a las pequeñas y medianas empresas a ajustar sus precios, complicando aún más la situación económica de los hogares.