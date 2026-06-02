La madre de Barrelier se disculpa mientras la sociedad clama justicia por Agostina Vega

El caso de Agostina Vega, adolescente hallada sin vida, conmociona a Córdoba. La madre de Claudio Barrelier, principal acusado, expresó su dolor y vergüenza, pidiendo disculpas a la familia de la víctima. El impacto social de este crimen sigue creciendo.

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Viviana, madre de Claudio Barrelier, principal acusado del femicidio de Agostina Vega, se mostró profundamente afectada por el crimen que ha impactado a la sociedad cordobesa. En declaraciones públicas, la mujer expresó su desilusión, afirmando que su hijo la “defraudó” y que, si se confirman las acusaciones, lo consideraría “un monstruo”.

La adolescente de 14 años fue hallada sin vida tras días de búsqueda, lo que ha llevado a Barrelier a permanecer detenido como principal sospechoso. Viviana, visiblemente conmovida, se desligó de las acciones de su hijo, asegurando que no conocía su vida personal ni a sus amistades. Además, pidió disculpas a la familia de Agostina, expresando su vergüenza por la situación.

La madre reveló que su nieta, de 11 años, ya está al tanto de la detención de su padre y que la familia está atravesando momentos difíciles. También mencionó rumores sobre un posible intento de suicidio de Barrelier en prisión. A pesar de su dolor, Viviana recordó que su hijo le aseguró ser inocente durante su visita en los primeros días de la investigación, afirmando que no tenía nada que ver con el crimen.