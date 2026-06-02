Miércoles, 3 de Junio 2026
Policiales

La madre de Barrelier se disculpa mientras la sociedad clama justicia por Agostina Vega

El caso de Agostina Vega, adolescente hallada sin vida, conmociona a Córdoba. La madre de Claudio Barrelier, principal acusado, expresó su dolor y vergüenza, pidiendo disculpas a la familia de la víctima. El impacto social de este crimen sigue creciendo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h 2 min de lectura
La madre de Barrelier se disculpa mientras la sociedad clama justicia por Agostina Vega
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Viviana, madre de Claudio Barrelier, principal acusado del femicidio de Agostina Vega, se mostró profundamente afectada por el crimen que ha impactado a la sociedad cordobesa. En declaraciones públicas, la mujer expresó su desilusión, afirmando que su hijo la “defraudó” y que, si se confirman las acusaciones, lo consideraría “un monstruo”.

La adolescente de 14 años fue hallada sin vida tras días de búsqueda, lo que ha llevado a Barrelier a permanecer detenido como principal sospechoso. Viviana, visiblemente conmovida, se desligó de las acciones de su hijo, asegurando que no conocía su vida personal ni a sus amistades. Además, pidió disculpas a la familia de Agostina, expresando su vergüenza por la situación.

La madre reveló que su nieta, de 11 años, ya está al tanto de la detención de su padre y que la familia está atravesando momentos difíciles. También mencionó rumores sobre un posible intento de suicidio de Barrelier en prisión. A pesar de su dolor, Viviana recordó que su hijo le aseguró ser inocente durante su visita en los primeros días de la investigación, afirmando que no tenía nada que ver con el crimen.

Etiquetas: córdoba femicidio agostina vega justicia investigación sociedad
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4214 articles →

Artículos relacionados

Famatina se moviliza: damnificados pueden reconocer equipamiento rural recuperado

Operativo en Chilecito desmantela red de estafas: dos arrestos y millonario secuestro

Rechazo y protestas tras la graduación de un interno condenado en La Rioja

Tragedia en Chamical: una niña de 2 años pierde la vida en un accidente acuático

Fortalecen la cooperación internacional: funcionarios de EE.UU. se reúnen con la Policía de La Rioja

Robo en farmacia: un detenido tras accidente en moto en La Rioja

Revelan detalles alarmantes sobre la muerte de Agostina Vega en Córdoba

Agravamiento de la acusación por femicidio en el caso de Agostina: nuevas pruebas en la investigación

Búsqueda intensificada en La Rioja por la desaparición de Víctor Daniel Reynoso
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar