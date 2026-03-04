Arauco recibe un impulso: 350 millones en créditos para revitalizar la olivicultura

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La intendenta del departamento Arauco, Virginia López, resaltó la importancia del fondo rotatorio provincial para los pequeños y medianos productores olivícolas, señalando que esta iniciativa es vital para evitar pérdidas en una temporada de alta producción. Según López, la variedad Arauco, emblemática de la región, proyecta una cosecha de 5 millones de kilos, sin considerar otras variedades.

La jefa comunal indicó que el Gobierno provincial ha destinado 350 millones de pesos en créditos a tasa cero, a devolver hasta el 31 de diciembre. Esta asistencia es fundamental, ya que sin ella, la recolección sería “prácticamente imposible” para los productores más pequeños. “La aceituna es parte de nuestra vida”, afirmó, enfatizando su impacto en la economía local.

López también mencionó que el ciclo productivo del olivo es alternado y que la temporada pasada tuvo un rendimiento muy bajo, por lo que este año es crucial para la recuperación del sector. Destacó que la actividad olivícola genera movimiento económico que abarca alquileres, gastronomía y otros servicios. En este sentido, la intervención provincial se ha vuelto decisiva para sostener el empleo rural y dinamizar la economía en plena cosecha.