Miércoles, 4 de Marzo 2026
Arauco recibe un impulso: 350 millones en créditos para revitalizar la olivicultura
Economía

Arauco recibe un impulso: 350 millones en créditos para revitalizar la olivicultura

La intendenta Virginia López destacó la reactivación de un fondo rotatorio de 350 millones de pesos para productores olivícolas en Arauco, esencial para evitar pérdidas en la cosecha. Este apoyo estatal es clave para mantener la economía local en una temporada de alta producción.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La intendenta del departamento Arauco, Virginia López, resaltó la importancia del fondo rotatorio provincial para los pequeños y medianos productores olivícolas, señalando que esta iniciativa es vital para evitar pérdidas en una temporada de alta producción. Según López, la variedad Arauco, emblemática de la región, proyecta una cosecha de 5 millones de kilos, sin considerar otras variedades.

La jefa comunal indicó que el Gobierno provincial ha destinado 350 millones de pesos en créditos a tasa cero, a devolver hasta el 31 de diciembre. Esta asistencia es fundamental, ya que sin ella, la recolección sería “prácticamente imposible” para los productores más pequeños. “La aceituna es parte de nuestra vida”, afirmó, enfatizando su impacto en la economía local.

López también mencionó que el ciclo productivo del olivo es alternado y que la temporada pasada tuvo un rendimiento muy bajo, por lo que este año es crucial para la recuperación del sector. Destacó que la actividad olivícola genera movimiento económico que abarca alquileres, gastronomía y otros servicios. En este sentido, la intervención provincial se ha vuelto decisiva para sostener el empleo rural y dinamizar la economía en plena cosecha.

Etiquetas: arauco la rioja producción olivícola gobierno provincial economía local créditos agrícolas
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2044 articles →

Artículos relacionados

Aumento de nafta en La Rioja: vecinos preocupados por el impacto en el bolsillo

Crecimiento minero en La Rioja: Orquera resalta oportunidades tras su gira por Canadá

La Rioja busca atraer inversiones en minería durante la PDAC 2026 en Toronto
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar