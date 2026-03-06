Viernes, 6 de Marzo 2026
Afectados por el aumento del 20% en el pan: vecinos de La Rioja buscan alternativas.
Afectados por el aumento del 20% en el pan: vecinos de La Rioja buscan alternativas.

A partir del lunes, el precio del pan aumentará un 20% en La Rioja, mientras que las especialidades subirán entre 25% y 30%. La crisis económica y la caída del consumo han llevado a esta decisión.

Los consumidores de pan en La Rioja enfrentarán un nuevo aumento en los precios a partir del próximo lunes. Oscar Carrizo, presidente de la Cámara de Industriales Panaderos, anunció un incremento del 20% en el precio del pan, mientras que las especialidades verán un aumento de entre el 25% y el 30%.

Este ajuste tarifario responde a una caída significativa en el consumo, que ha disminuido entre 18% y 22% en los últimos ocho meses. Carrizo destacó que, a pesar de que la harina no ha sido el principal factor en el aumento de costos, otros insumos han continuado incrementándose, impactando negativamente en la producción.

Desde la Cámara se aclaró que los porcentajes anunciados son orientativos y que cada panadería tendrá la libertad de establecer sus precios según su situación particular. Este contexto de recesión ha llevado al sector a tomar decisiones difíciles, tras un periodo prolongado de estabilidad en los precios.

