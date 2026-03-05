Jueves, 5 de Marzo 2026
Estrategias de desarrollo local: Madera destaca la innovación en el PDAC 2026 de Toronto
Economía

Estrategias de desarrollo local: Madera destaca la innovación en el PDAC 2026 de Toronto

La vicegobernadora Teresita Madera participó en la PDAC 2026 en Toronto, destacando la necesidad de mano de obra local especializada y la ley que apoya a proveedores riojanos. La Rioja busca fortalecer su presencia en el sector minero internacional.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La vicegobernadora Teresita Madera representó a La Rioja en la PDAC 2026, la convención minera más relevante del mundo, que se lleva a cabo en Toronto. Este evento reúne a más de 27.000 asistentes de aproximadamente 125 países, siendo un espacio clave para la interacción entre gobiernos y empresas del sector.

Durante su participación en la Mesa Redonda de Gobernadores, Madera destacó la creciente necesidad de empresas mineras de contar con mano de obra local especializada. Resaltó los avances de La Rioja en colaboración con universidades para formar profesionales capacitados en este ámbito. Además, mencionó la reciente sanción de una ley que regula el registro de proveedores locales, lo que brinda seguridad jurídica a las inversiones.

La intervención de La Rioja en este foro internacional permitió exhibir las políticas públicas y herramientas institucionales que se están implementando para fomentar un desarrollo sostenible, fortalecer a los proveedores locales y generar empleo en la provincia.

Etiquetas: la rioja minería pdac 2026 mano de obra local gobierno provincial desarrollo sostenible
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2064 articles →

Artículos relacionados

Aumento de nafta en La Rioja: vecinos preocupados por el impacto en el bolsillo

Arauco recibe un impulso: 350 millones en créditos para revitalizar la olivicultura

Crecimiento minero en La Rioja: Orquera resalta oportunidades tras su gira por Canadá
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar