Estrategias de desarrollo local: Madera destaca la innovación en el PDAC 2026 de Toronto

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La vicegobernadora Teresita Madera representó a La Rioja en la PDAC 2026, la convención minera más relevante del mundo, que se lleva a cabo en Toronto. Este evento reúne a más de 27.000 asistentes de aproximadamente 125 países, siendo un espacio clave para la interacción entre gobiernos y empresas del sector.

Durante su participación en la Mesa Redonda de Gobernadores, Madera destacó la creciente necesidad de empresas mineras de contar con mano de obra local especializada. Resaltó los avances de La Rioja en colaboración con universidades para formar profesionales capacitados en este ámbito. Además, mencionó la reciente sanción de una ley que regula el registro de proveedores locales, lo que brinda seguridad jurídica a las inversiones.

La intervención de La Rioja en este foro internacional permitió exhibir las políticas públicas y herramientas institucionales que se están implementando para fomentar un desarrollo sostenible, fortalecer a los proveedores locales y generar empleo en la provincia.