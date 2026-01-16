ARCA facilita la devolución de impuestos para compras en el exterior en Argentina

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Desde enero, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha habilitado un sistema para que los argentinos que realizaron consumos en el exterior durante 2025 puedan solicitar la devolución de percepciones impositivas. Esta medida se aplica a quienes hayan viajado fuera del país o pagado por servicios y plataformas internacionales bajo el régimen del dólar tarjeta.

A pesar de que ya no existen restricciones cambiarias para personas físicas, los consumos en moneda extranjera siguen siendo gravados con un recargo del 30% sobre el dólar oficial, actuando como adelanto del Impuesto a las Ganancias o de Bienes Personales. Los contribuyentes podrán recuperar este importe, total o parcialmente, mediante un trámite ante ARCA.

Para iniciar el proceso, es necesario contar con un CUIT activo, una Clave Fiscal de nivel 2 o superior, un Domicilio Fiscal Electrónico constituido y un CBU informado a nombre del contribuyente. El procedimiento de devolución varía según el perfil tributario; por ejemplo, los monotributistas deben realizar el reclamo a través del servicio “Devolución de Percepciones” en la web de ARCA, mientras que los trabajadores en relación de dependencia deben usar el formulario SIRADIG-Trabajador.