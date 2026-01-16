Sábado, 17 de Enero 2026
ARCA facilita la devolución de impuestos para compras en el exterior en Argentina

Desde enero, argentinos que viajaron al exterior pueden solicitar la devolución de percepciones impositivas por consumos realizados en 2025. Los requisitos son estrictos y el reintegro puede ser significativo. ¿Cómo acceder a este beneficio?

Hace 1 día
Desde enero, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha habilitado un sistema para que los argentinos que realizaron consumos en el exterior durante 2025 puedan solicitar la devolución de percepciones impositivas. Esta medida se aplica a quienes hayan viajado fuera del país o pagado por servicios y plataformas internacionales bajo el régimen del dólar tarjeta.

A pesar de que ya no existen restricciones cambiarias para personas físicas, los consumos en moneda extranjera siguen siendo gravados con un recargo del 30% sobre el dólar oficial, actuando como adelanto del Impuesto a las Ganancias o de Bienes Personales. Los contribuyentes podrán recuperar este importe, total o parcialmente, mediante un trámite ante ARCA.

Para iniciar el proceso, es necesario contar con un CUIT activo, una Clave Fiscal de nivel 2 o superior, un Domicilio Fiscal Electrónico constituido y un CBU informado a nombre del contribuyente. El procedimiento de devolución varía según el perfil tributario; por ejemplo, los monotributistas deben realizar el reclamo a través del servicio “Devolución de Percepciones” en la web de ARCA, mientras que los trabajadores en relación de dependencia deben usar el formulario SIRADIG-Trabajador.

Etiquetas: argentina impuestos devolución de percepciones arca economía dólar tarjeta
