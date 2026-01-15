Argentina alcanza superávit fiscal: Caputo lo anunciará esta semana

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, dará a conocer que Argentina ha logrado cumplir con la meta de superávit fiscal establecida en el programa firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2025. Este cumplimiento es fundamental para solicitar un waiver debido a la falta de cumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales.