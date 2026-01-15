Viernes, 16 de Enero 2026
Argentina alcanza superávit fiscal: Caputo lo anunciará esta semana

Argentina logró cumplir con la meta de superávit fiscal según el acuerdo con el FMI, lo que es crucial para solicitar un waiver por reservas internacionales.

Hace 18 h
Este viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, dará a conocer que Argentina ha logrado cumplir con la meta de superávit fiscal establecida en el programa firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2025. Este cumplimiento es fundamental para solicitar un waiver debido a la falta de cumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales.

