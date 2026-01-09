Argentina busca expandir sus mercados globales gracias al nuevo acuerdo con la Unión Europea

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que se firmará el 17 de enero en Paraguay, marca un hito tras más de 30 años de negociaciones. Este tratado, considerado el más ambicioso entre ambos bloques, representa una oportunidad significativa para la Argentina en diversos sectores, incluyendo la agroindustria, minerales y energía.

Expertos como Marcelo Elizondo y Gustavo Idígoras destacan las ventajas de este acuerdo, que facilitará el acceso a nuevos mercados y atraerá inversiones europeas. Este avance se considera fundamental para transformar la matriz comercial del Mercosur, ya que hasta ahora solo se habían logrado acuerdos parciales con países vecinos.

El presidente Javier Milei, junto a su canciller Pablo Quirno, ha enfocado sus esfuerzos en consolidar este acuerdo, a pesar de las tensiones con Francia y la búsqueda de un trato comercial con Estados Unidos. De acuerdo a Milei, la relación con el ex presidente Trump no afectará las negociaciones con la UE.