Sábado, 10 de Enero 2026
Argentina devuelve dólares a EE.UU. antes de las elecciones: impacto en la economía nacional
Argentina devuelve dólares a EE.UU. antes de las elecciones: impacto en la economía nacional

Argentina devolvió U$S 2.700 millones a EE. UU. tras el swap, utilizado para estabilizar el dólar antes de las elecciones. Un acuerdo de U$S 20 mil millones sigue vigente, permitiendo futuros auxilios financieros.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 12 h
El Gobierno argentino ha reembolsado un total de 2.700 millones de dólares a los Estados Unidos, fondos que habían sido solicitados para frenar la escalada del dólar antes de las elecciones de octubre de 2025. Esta operación fue comunicada de manera conjunta por el Banco Central y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. La cancelación se realizó en diciembre, aunque se hizo pública recientemente, junto con el pago de 4.300 millones de dólares a bonistas.

Fuentes del Banco Central señalaron que el reembolso se hizo con dinero procedente de un organismo multilateral, que no es el FMI, pero no se ha revelado la entidad que facilitó los fondos, lo que limita el conocimiento sobre las condiciones de acceso a estos recursos. A pesar de esta operación, se estima que no habrá una reducción en los niveles de deuda del país, ya que se trata de un simple intercambio de acreedores.

Las autoridades monetarias afirmaron que el convenio de estabilización cambiaria por 20 mil millones de dólares sigue en vigencia, lo que permitiría a Argentina recurrir nuevamente a esta línea de crédito en caso de ser necesario. La activación de esta ayuda financiera se dio en un contexto de alta presión cambiaria, donde el Banco Central tuvo que vender 1.000 millones de dólares en solo dos días para estabilizar el mercado.

