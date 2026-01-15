Jueves, 15 de Enero 2026
Aumento alarmante del contrabando: un tercio de los celulares activados en el país
Economía

Aumento alarmante del contrabando: un tercio de los celulares activados en el país

El Gobierno eliminó los aranceles para la importación de celulares, buscando bajar precios. Sin embargo, un tercio de los dispositivos en el país proviene de contrabando, lo que genera preocupación en los fabricantes locales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 10 h 1 min de lectura
El Gobierno anunció la eliminación de los aranceles para la importación de celulares, llevando la tasa a 0%. Esta decisión, que se alinea con las políticas impulsadas por Javier Milei, busca fomentar la apertura comercial y reducir los precios para los consumidores en ciertos segmentos del mercado.

Los fabricantes locales están implementando cambios operativos con el fin de mejorar la competitividad del sector. Sin embargo, advierten que un tercio de los dispositivos que se activan en el país proviene del contrabando, lo que consideran una competencia desleal.

Etiquetas: argentina economía gobierno nacional importación celulares comercio
Redacción
Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

