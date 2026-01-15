Aumento alarmante del contrabando: un tercio de los celulares activados en el país

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Gobierno anunció la eliminación de los aranceles para la importación de celulares, llevando la tasa a 0%. Esta decisión, que se alinea con las políticas impulsadas por Javier Milei, busca fomentar la apertura comercial y reducir los precios para los consumidores en ciertos segmentos del mercado.

Los fabricantes locales están implementando cambios operativos con el fin de mejorar la competitividad del sector. Sin embargo, advierten que un tercio de los dispositivos que se activan en el país proviene del contrabando, lo que consideran una competencia desleal.