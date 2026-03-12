Jueves, 12 de Marzo 2026
Aumento de precios en combustibles: YPF y Axion marcan nuevos récords en La Rioja
Economía

Aumento de precios en combustibles: YPF y Axion marcan nuevos récords en La Rioja

Los precios de combustibles en La Rioja han alcanzado nuevos máximos: Nafta Súper a 1835, Axion a 1845, y Refinor a 1805. La inflación y ajustes semanales complican la economía local, generando inquietud entre consumidores y transportistas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Los precios de los combustibles en la ciudad de La Rioja han vuelto a aumentar, generando preocupación entre los consumidores. La petrolera estatal YPF ha fijado el litro de Nafta Súper en 1835, mientras que Axion lo ha elevado a 1845. La opción más económica sigue siendo Refinor, que mantiene su precio en 1805.

Ante la constante escalada de precios, algunas estaciones de servicio han comenzado a implementar soluciones innovadoras, como carteles digitales, para facilitar la actualización de precios y minimizar costos. Esto se debe a que los ajustes se realizan casi semanalmente, complicando la situación para los consumidores que enfrentan una creciente incertidumbre económica.

La variabilidad en los precios no solo impacta a los usuarios individuales, sino que también afecta el transporte y la logística de productos básicos, generando un efecto dominó en la economía local. Los comerciantes y trabajadores del transporte son algunos de los más afectados por esta crisis. Aunque el Gobierno provincial está al tanto de la situación, hasta ahora no se han anunciado medidas concretas para estabilizar los precios.

Etiquetas: la rioja precios de combustibles inflación gobierno provincial YPF consumidores
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2242 articles →

Artículos relacionados

Aumento del 6% en el precio de la nafta impacta en todo el país por conflicto internacional

Oportunidades de inversión minera en La Rioja tras participación en PDAC 2026

Quintela analiza el informe de la PDAC 2026 y su impacto en la minería provincial
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar