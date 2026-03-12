Jueves, 12 de Marzo 2026
Morosidad en escuelas privadas de La Rioja: cuotas aumentan hasta un 15%
Morosidad en escuelas privadas de La Rioja: cuotas aumentan hasta un 15%

Las escuelas privadas en La Rioja han aumentado sus aranceles entre un 10% y un 15% en marzo, con cuotas que promedian entre $160 mil y $180 mil. A pesar de la morosidad del 10% al 15% en pagos, la demanda de matrícula se mantiene y las instituciones continúan funcionando normalmente. El impacto de la recesión económica se siente en las familias, muchas de las cuales enfrentan dificultades laborales, especialmente en el sector industrial.

La presidenta de la Asociación de Instituciones Educativas Públicas de Gestión Privada, Verónica Lanfranchi, alertó sobre las consecuencias de la recesión económica en las familias de La Rioja. En marzo, la mayoría de las escuelas de gestión privada incrementaron sus cuotas entre un 10% y un 15%, con valores que oscilan entre $160 mil y $180 mil.

Lanfranchi señaló que la morosidad en el pago de aranceles, que se sitúa entre un 10% y un 15%, no es nueva y responde a la crisis económica que afecta a muchos hogares, especialmente a aquellos que perdieron sus empleos en el sector industrial. La presidenta enfatizó que "no son millonarios los papás que mandan sus hijos a una escuela privada", desmitificando la percepción sobre las familias que optan por este tipo de educación.

A pesar de los desafíos financieros, las instituciones educativas han mantenido su operatividad y la demanda de matriculación se mantiene alta, con todas las vacantes cubiertas, lo que indica un compromiso de las familias con la escolaridad de sus hijos, a pesar de las dificultades económicas actuales.

Etiquetas: la rioja educación aranceles morosidad economía situación laboral
