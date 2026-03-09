Lunes, 9 de Marzo 2026
Aumento del 6% en el precio de la nafta impacta en todo el país por conflicto internacional
Los precios de la nafta y el gasoil han subido un 6% en Argentina debido al conflicto en Medio Oriente. Este aumento podría complicar las cifras de inflación de marzo.

Hace 3 h
Los precios de los combustibles en Argentina han sufrido un aumento del 6% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, con incrementos notables en la nafta y el gasoil. Este ajuste, indicado por el índice de alta frecuencia de la consultora EcoGo, se da en un contexto donde se prevé que los precios puedan seguir aumentando si el barril internacional de petróleo se mantiene elevado.

El índice de precios de EcoGo reflejó un crecimiento significativo durante la segunda semana de marzo, alcanzando los 144,5 puntos, lo que representa un incremento de casi 8 unidades respecto al final de febrero. Este aumento contrasta con la estabilidad observada en las semanas anteriores al conflicto, cuando el índice apenas había variado.

El precio del barril de petróleo Brent experimentó fluctuaciones, superando los 118 dólares antes de cerrar en 98,59 dólares. Esta volatilidad ha tenido un impacto directo en los precios internos, sugiriendo que los ajustes en el mercado local podrían ser más significativos en los próximos días. Aunque el aumento aún no se refleja en las cifras oficiales de inflación, se anticipa que complicará los datos de marzo.

