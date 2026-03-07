Quintela analiza el informe de la PDAC 2026 y su impacto en la minería provincial

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gobernador Ricardo Quintela mantuvo una reunión con los miembros de la delegación provincial que participó en la Feria de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) 2026. El encuentro tuvo como propósito evaluar la presencia de La Rioja en este evento internacional del sector minero.

Durante la reunión, el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, presentó un informe sobre las gestiones realizadas en Toronto. Bazán destacó la importancia de las reuniones con empresas, tanto las que ya operan en la provincia como aquellas interesadas en conocer su potencial geológico.

El ministro subrayó que el sector minero no solo se enfoca en inversiones inmediatas, sino también en una planificación a mediano y largo plazo. Se espera un aumento en las inversiones para la próxima temporada de exploración, con un objetivo de alcanzar 20 mil metros de perforación, lo que marcaría un hito histórico para la actividad minera en La Rioja.

Además, se establecieron nuevos contactos con empresas que no operan aún en la provincia, pero que mostraron interés en las oportunidades disponibles. Bazán enfatizó la importancia de dar seguimiento a estos contactos para facilitar futuras inversiones en La Rioja.