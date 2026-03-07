Sábado, 7 de Marzo 2026
Fiesta de la Vendimia 2026: productores preocupados por la crisis en Mendoza

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 comenzará este viernes en Mendoza, en un contexto de crisis vitivinícola con una caída del 26% en la cosecha. La celebración central podría verse afectada por el clima, y la rentabilidad de los productores se convierte en un tema crucial.

Hace 1 h
Este viernes se da inicio a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 en Mendoza, un evento que se extenderá hasta el 10 de marzo. Sin embargo, el contexto actual del sector vitivinícola es complicado, ya que enfrenta una de sus peores crisis en 20 años, lo que podría afectar el ambiente festivo. La celebración central está programada para este sábado en el teatro griego Frank Romero Day, aunque el pronóstico del tiempo es incierto.

La caída en la producción es alarmante, con una merma del 26% en el volumen de cosecha hasta fines de febrero, lo que representa más de 800 mil quintales menos que el año anterior. Se estima que la cosecha general disminuirá un 17%, siendo el malbec la cepa más afectada, con una retracción del 30%. En este contexto, solo el 33% de las bodegas han comenzado la elaboración de vino, y muchas plantas procesadoras en San Juan no abrirán por falta de liquidez.

La vicepresidenta Victoria Villarruel y el gobernador mendocino Alfredo Cornejo participarán de las actividades oficiales, mientras que el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, instó a los productores a defender el precio de la uva, argumentando que el bajo stock vínico debería impulsar los precios al alza, a pesar de las adversidades que enfrenta el sector.

