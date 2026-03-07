Oportunidades de inversión minera en La Rioja tras participación en PDAC 2026

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las autoridades provinciales resaltaron las nuevas oportunidades de inversión minera tras la participación de La Rioja en la PDAC 2026, la principal feria minera del mundo. En un encuentro realizado el viernes, el gobernador Ricardo Quintela se reunió con la comitiva provincial para analizar los resultados de su presencia en el evento.

Durante la reunión, se presentó un informe sobre las actividades realizadas en Toronto, incluyendo reuniones con empresas que están ejecutando proyectos en La Rioja y aquellas interesadas en el potencial geológico de la provincia. El ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, destacó la importancia de la feria, señalando que el sector minero requiere planificación a mediano y largo plazo.

Bazán subrayó que, además de las inversiones actuales, existe la perspectiva de aumentar las inversiones en la próxima temporada de exploración, con un objetivo de alcanzar 20 mil metros de perforación, un hito histórico para la minería en la provincia. Las reuniones también facilitaron el contacto con empresas que aún no operan en La Rioja, abriendo posibilidades para futuras inversiones.