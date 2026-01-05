Martes, 6 de Enero 2026
Aumento del 314,4% en el precio de la nafta: ¿qué impacto tiene en los consumidores de La Rioja?
Economía

Aumento del 314,4% en el precio de la nafta: ¿qué impacto tiene en los consumidores de La Rioja?

El nuevo ajuste impositivo en combustibles en La Rioja implica un aumento de hasta el 318,2% en nafta Infinia desde diciembre 2023. ¿Cómo afectará esto al consumo local?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
El Gobierno nacional ha decidido prorrogar el traslado de los incrementos en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono mediante el Decreto 929/2025, que comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2026. Esta medida solo contempla un ajuste parcial de los tributos, con el fin de mitigar el impacto inflacionario y no perjudicar el consumo. El resto del ajuste se llevará a cabo el 1 de febrero de 2026.

En La Rioja, los precios de los combustibles han experimentado un aumento significativo. La nafta súper pasó de $416 en diciembre de 2023 a $1.724 en enero de 2026, lo que representa un incremento del 314,4%. El diesel también ha visto un aumento considerable, con el diesel 500 costando $1.800 en comparación con $448 hace dos años, lo que equivale a un 301,8% de aumento.

Este ajuste se enmarca en un contexto de fuerte recomposición de precios en el sector de combustibles, donde el precio en La Rioja tiende a ser entre un 5% y un 8% más alto que en Capital Federal. La situación ha llevado a reportes de una caída en el consumo en la provincia, reflejando el impacto de estos aumentos en la economía local.

TL;DR

