Sábado, 17 de Enero 2026
Aumento significativo en el salario informal: ¿recuperación o tendencia temporal?
Economía

El salario informal ha mostrado un notable aumento, lo que indica una recuperación del poder adquisitivo tras años de estancamiento, a pesar de la inflación.

Hace 1 día 1 min de lectura
Los trabajadores informales en Argentina han visto un notable aumento en su poder adquisitivo, un fenómeno que no se había registrado en años. Este incremento se produce en un contexto donde la inflación ha mostrado signos de descenso, lo que ha permitido a este sector recuperar parte del terreno perdido.

A pesar de la mejora, la situación sigue siendo preocupante, ya que los salarios informales aún enfrentan desafíos significativos. Sin embargo, el reciente crecimiento en los ingresos es un indicativo de una posible tendencia hacia la recuperación económica para estos trabajadores.

TL;DR

