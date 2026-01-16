Aumento significativo en el salario informal: ¿recuperación o tendencia temporal?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Los trabajadores informales en Argentina han visto un notable aumento en su poder adquisitivo, un fenómeno que no se había registrado en años. Este incremento se produce en un contexto donde la inflación ha mostrado signos de descenso, lo que ha permitido a este sector recuperar parte del terreno perdido.

A pesar de la mejora, la situación sigue siendo preocupante, ya que los salarios informales aún enfrentan desafíos significativos. Sin embargo, el reciente crecimiento en los ingresos es un indicativo de una posible tendencia hacia la recuperación económica para estos trabajadores.