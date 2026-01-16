Caída del empleo privado en La Rioja: provincia enfrenta un descenso del 13% en un año

La provincia de La Rioja experimentó una notable disminución en el empleo privado, con una caída cercana al 13% desde el cambio de gobierno. Este descenso coloca a la provincia como la segunda más afectada del país en términos de empleo privado.
Los datos reflejan una situación preocupante para los trabajadores y familias locales, que enfrentan un mercado laboral cada vez más incierto. Las autoridades y expertos analizan las causas de esta crisis y sus implicaciones en la economía provincial.
Se espera que estas cifras motiven acciones inmediatas por parte del gobierno provincial para revertir la tendencia y recuperar los puestos de trabajo perdidos.