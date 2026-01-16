Caída del empleo privado en La Rioja: provincia enfrenta un descenso del 13% en un año

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La provincia de La Rioja experimentó una notable disminución en el empleo privado, con una caída cercana al 13% desde el cambio de gobierno. Este descenso coloca a la provincia como la segunda más afectada del país en términos de empleo privado.

Los datos reflejan una situación preocupante para los trabajadores y familias locales, que enfrentan un mercado laboral cada vez más incierto. Las autoridades y expertos analizan las causas de esta crisis y sus implicaciones en la economía provincial.

Se espera que estas cifras motiven acciones inmediatas por parte del gobierno provincial para revertir la tendencia y recuperar los puestos de trabajo perdidos.