Caída del empleo privado en La Rioja: provincia enfrenta un descenso del 13% en un año
Caída del empleo privado en La Rioja: provincia enfrenta un descenso del 13% en un año

La Rioja experimentó una caída del 13% en el empleo privado, siendo la segunda provincia más afectada del país tras el cambio de gobierno. Esta crisis laboral plantea serias preocupaciones económicas.

La provincia de La Rioja experimentó una notable disminución en el empleo privado, con una caída cercana al 13% desde el cambio de gobierno. Este descenso coloca a la provincia como la segunda más afectada del país en términos de empleo privado.

Los datos reflejan una situación preocupante para los trabajadores y familias locales, que enfrentan un mercado laboral cada vez más incierto. Las autoridades y expertos analizan las causas de esta crisis y sus implicaciones en la economía provincial.

Se espera que estas cifras motiven acciones inmediatas por parte del gobierno provincial para revertir la tendencia y recuperar los puestos de trabajo perdidos.

