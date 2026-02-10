Calendario de pagos de ANSES: jubilaciones y AUH se efectúan este martes

El 10 de febrero se realizará el pago de diversas prestaciones sociales, según lo informado por la ANSES. Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas con documentos terminados en 2 y 3 podrán cobrar hoy. Por su parte, los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo recibirán su pago si sus documentos concluyen en 0, correspondiente al día anterior, 9 de febrero.
Además, quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, así como los beneficiarios del SUAF con DNI que termina en 1, también cobrarán hoy. En cuanto a la Asignación por Embarazo (AUE), aquellos cuyo documento finaliza en 0 recibirán su pago.
Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y las Asignaciones de Pago Único tienen plazo de cobro hasta el 12 de marzo. Para acceder a las pensiones no contributivas, se deben cumplir requisitos específicos, como ser argentino nativo o tener al menos 10 años de residencia, además de no recibir otra jubilación o pensión.