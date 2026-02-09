INDEC revelará inflación de enero: expectativas tras la renuncia de Lavagna

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentará este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero, en un contexto marcado por la renuncia de Marco Lavagna y la postergación de la nueva medición. Los analistas privados prevén una leve desaceleración en la inflación, que podría ser de 2,4% en enero, tras el 2,8% registrado en diciembre, interrumpiendo una tendencia creciente que se había observado desde junio del 2025.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), realizado por el Banco Central, proyecta que la inflación interanual alcanzará un 22,4% para fin de año. En contraste, en la Ciudad de Buenos Aires, la inflación de enero llegó al 3,1%, lo que representa un incremento respecto al 2,7%% de diciembre, con una variación interanual del 31,7%.

Un análisis de la consultora Equilibra señala que la inflación mensual fue del 2,2%, destacando aumentos en sectores como restaurantes y hoteles, así como en alimentos y bebidas no alcohólicas. El economista Gonzalo Carrera atribuye la baja mensual a factores como la moderación en los precios de la carne y un dólar estable, que ha influido en los precios de ciertos bienes.