Proyectos de energía renovable: avances del Parque Solar I se exhibirán este miércoles

Este miércoles, Parque Arauco realizará una presentación institucional y una recorrida por la obra del Parque Solar Arauco I, en un evento dirigido a acreedores. La iniciativa busca promover la transparencia y el cumplimiento de estándares internacionales en la gestión del proyecto.

Durante la jornada, se mostrarán los avances del proyecto, que se desarrolla según el plan establecido, con todos los módulos fotovoltaicos, trackers, y otros equipos principales ya en el sitio. La logística necesaria ha sido finalizada, garantizando que la obra avanza sin contratiempos.

Los asistentes podrán verificar el progreso en el terreno y se anticipa una aceleración en los ritmos de trabajo en futuras fases. Además, se publicará un informe técnico integral en el sitio web oficial de Parque Arauco, donde se detallarán todos los hitos y el estado actual de la obra.

La estación transformadora también muestra un considerable avance, con la mayoría de las obras ya completadas. Solo quedan tareas finales y pruebas operativas antes de su habilitación comercial. Esta actividad reafirma el compromiso de Parque Arauco con un modelo de gestión eficiente en el desarrollo del parque híbrido eólico-solar más grande de Sudamérica.