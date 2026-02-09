Rifa Estudiantil genera un impacto económico de 30 millones en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En un evento significativo para la educación, el gobernador Ricardo Quintela participó en la entrega de premios de la Rifa Estudiantil, una iniciativa destinada a apoyar a los estudiantes secundarios en sus últimos años de escolaridad. Este programa busca incentivar a los jóvenes en su formación académica dentro del territorio riojano.

Durante la ceremonia, Quintela destacó el esfuerzo de las familias y el compromiso de quienes impulsan la rifa. Agradeció a los padres por proporcionar a sus hijos las herramientas necesarias para su educación. El Gobernador también subrayó la importancia de mantener políticas públicas que generen oportunidades para los jóvenes y llamó a la unidad y solidaridad en tiempos difíciles.

El secretario de Juventudes, José Delgado, indicó que la rifa ha visto un aumento en la demanda, con una inversión en premios que ronda los $30.000.000, generando un impacto económico directo que alcanza cerca de $100.000.000 para los estudiantes. Este esfuerzo refleja un compromiso significativo por parte del Estado hacia el bienestar educativo.

Además, el director de Articulación Departamental, Julio Paredes, y la coordinadora de Voluntariado Joven, Martina Silva, enfatizaron la importancia de que cada departamento cuente con premios propios, asegurando así que la política pública beneficie a todos los estudiantes secundarios de la provincia.