Rifa Estudiantil genera un impacto económico de 30 millones en La Rioja

La Rifa Estudiantil, con una inversión de $30.000.000, busca apoyar a estudiantes de secundaria en La Rioja, generando un impacto económico cercano a $100.000.000. ¿Cómo beneficiará a los jóvenes en su formación?

En un evento significativo para la educación, el gobernador Ricardo Quintela participó en la entrega de premios de la Rifa Estudiantil, una iniciativa destinada a apoyar a los estudiantes secundarios en sus últimos años de escolaridad. Este programa busca incentivar a los jóvenes en su formación académica dentro del territorio riojano.

Durante la ceremonia, Quintela destacó el esfuerzo de las familias y el compromiso de quienes impulsan la rifa. Agradeció a los padres por proporcionar a sus hijos las herramientas necesarias para su educación. El Gobernador también subrayó la importancia de mantener políticas públicas que generen oportunidades para los jóvenes y llamó a la unidad y solidaridad en tiempos difíciles.

El secretario de Juventudes, José Delgado, indicó que la rifa ha visto un aumento en la demanda, con una inversión en premios que ronda los $30.000.000, generando un impacto económico directo que alcanza cerca de $100.000.000 para los estudiantes. Este esfuerzo refleja un compromiso significativo por parte del Estado hacia el bienestar educativo.

Además, el director de Articulación Departamental, Julio Paredes, y la coordinadora de Voluntariado Joven, Martina Silva, enfatizaron la importancia de que cada departamento cuente con premios propios, asegurando así que la política pública beneficie a todos los estudiantes secundarios de la provincia.

