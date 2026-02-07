Sábado, 7 de Febrero 2026
Protestas en la Cámara Olivícola: trabajadores rurales reclaman un salario justo

Trabajadores del sector olivícola protestan en La Rioja por la oferta salarial insuficiente de $4.800 brutos, que pone en riesgo la cosecha. La UATRE advierte que seguirán las medidas hasta obtener una propuesta digna.

La tensión laboral en el sector olivícola crece en La Rioja, donde trabajadores se movilizaron ante la Cámara Olivícola Riojana. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) ha declarado medidas de fuerza tras el fracaso de las negociaciones salariales con los empleadores, quienes retrocedieron en su oferta, lo que pone en riesgo el inicio de la cosecha.

Los manifestantes, incluyendo jornaleros y cosechadores, denunciaron condiciones laborales precarias. Un cosechador expresó la dificultad de subsistir con una oferta de $3.800 en mano, señalando que muchos apenas alcanzan los $30.000 diarios, lo que no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias.

La UATRE anunció que las acciones gremiales continuarán y podrían intensificarse si no se presenta una propuesta que respete la dignidad del trabajo rural. En la última reunión paritaria, los empresarios ofrecieron $4.800 brutos por cajón cosechado, una cifra considerada insuficiente por el sindicato, que subraya la necesidad urgente de una recomposición salarial ante el alto costo de vida.

Este conflicto se arrastra desde octubre de 2025, generando incertidumbre para miles de trabajadores. UATRE enfatiza que la discusión salarial no puede tolerar más demoras cuando se trata de la dignidad de los trabajadores.

TL;DR

