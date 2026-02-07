Sábado, 7 de Febrero 2026
Fabián Ruggeri toma las riendas de COVIAR en un cambio de liderazgo clave
Fabián Ruggeri toma las riendas de COVIAR en un cambio de liderazgo clave

Fabián Ruggeri, nuevo presidente de COVIAR, asume en un contexto crítico para la vitivinicultura, que enfrenta tensiones con el Gobierno Nacional y desafíos económicos en La Rioja.

La vitivinicultura en La Rioja enfrenta desafíos significativos en medio de la crisis del sector. Durante la Fiesta de la Vendimia histórica, la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) anunció la elección de Fabián Ruggeri como el nuevo presidente, quien sucederá a Mario González. Este cambio de mando, que se formalizó en el Desayuno de la COVIAR en Mendoza, marca un regreso del sector cooperativo a la conducción de la entidad tras más de diez años.

Ruggeri, que asumirá hasta principios de 2029, tendrá la responsabilidad de representar a diversas cámaras del país y de abordar la complicada relación con el Gobierno Nacional. La industria vitivinícola está en alerta ante el pronóstico de cosecha 2026, lo que genera preocupación entre los productores de La Rioja, quienes deben afrontar gastos significativos para la cosecha.

El nuevo presidente se enfrenta a un "picante contrapunto" con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, debido a reformas propuestas que afectan al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La misión de Ruggeri será unir los intereses del sector en un contexto de incertidumbre económica y cambios regulatorios que impactan la estabilidad del sector vitivinícola.

Etiquetas: mendoza vitivinicultura coviar economía argentina cosecha 2026
