Lunes, 9 de Febrero 2026
Casi 6.000 hogares en La Rioja se verán afectados por cambios en subsidios energéticos
Economía

En La Rioja, 5.677 hogares perderán el subsidio eléctrico por cambios en el sistema de registro, aumentando así el costo del servicio para miles de usuarios. Verifica tu situación en la app Mi Argentina.

Hace 41 min 1 min de lectura
La implementación del nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) ha causado una significativa reducción de hogares en La Rioja que reciben subsidios. A partir de enero de 2026, el cambio en la política de subsidios del Gobierno nacional excluyó a 5.677 hogares que, hasta diciembre de 2025, contaban con este beneficio en el servicio eléctrico. De un total de 110.414 usuarios beneficiados bajo el sistema anterior, solo 104.737 mantuvieron el subsidio tras el ajuste.

El nuevo sistema ha resultado en que, de los 37.819 usuarios que no tenían subsidio, apenas 772 lograron inscribirse en el ReSEF, mientras que 37.047 siguen pagando la tarifa completa. La situación de 7.383 usuarios no se vio afectada debido a su inclusión en regímenes especiales. Aunque no se requiere reinscripción para quienes ya estaban en el sistema anterior, el acceso al subsidio ahora depende de criterios más estrictos relacionados con los ingresos y la validación de la información.

Este cambio ha llevado a un incremento en las facturas eléctricas para muchas familias riojanas que han quedado fuera del subsidio, evidenciando un impacto directo en la economía de los hogares afectados.

Etiquetas: la rioja gobierno nacional subsidios energéticos política servicio eléctrico economía
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1557 articles →

