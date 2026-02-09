Lunes, 9 de Febrero 2026
Intendentes reclaman empleo local en minería por incumplimientos en Villa Castelli y Jáchal
Intendentes reclaman empleo local en minería por incumplimientos en Villa Castelli y Jáchal

El intendente de Lamadrid, Luis Orquera, exigió que las empresas mineras contraten mano de obra local, advirtiendo que hay más de mil trabajadores sin incorporar de Villa Castelli. La situación crítica podría derivar en medidas de fuerza si no se respeta el cupo de empleo.

El intendente de Lamadrid, Luis Orquera, se reunió con su par de San Juan, Matías Espejo, para abordar el incumplimiento por parte de las empresas mineras en la contratación de trabajadores locales. Orquera expresó su preocupación por la situación crítica en el límite entre La Rioja y San Juan, señalando que, a pesar de contar con personal capacitado en el Valle del Bermejo, las compañías no están incorporando mano de obra de la zona.

Durante la charla, el intendente destacó que más de mil personas están empleadas en las mineras, pero ninguna proviene de Villa Castelli. Orquera ha señalado que han estado formando trabajadores en áreas como administración, enfermería y mantenimiento durante los últimos dos años. La falta de compromiso legal en proyectos como José María y Vicuña ha intensificado la inquietud en la comunidad.

La alianza con el municipio de Jáchal busca fortalecer el reclamo, dado que ambas localidades enfrentan problemas similares de exclusión laboral. Orquera enfatizó que, si bien se prioriza el diálogo, existe un límite en la negociación. Si no se logran acuerdos, podrían adoptar medidas de presión ante las operadoras que llevan 17 años trabajando en la región.

