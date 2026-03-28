Sábado, 28 de Marzo 2026
Cierre de comercios en La Rioja: 240 locales afectan la economía local y el empleo
Economía

Cierre de comercios en La Rioja: 240 locales afectan la economía local y el empleo

El 13,06% de los comercios en el centro de La Rioja están vacíos, superando los niveles de la pandemia, lo que refleja una grave crisis económica que afecta a familias y negocios locales.

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Un estudio reciente en el centro de La Rioja ha revelado que el 13,06% de los locales comerciales están vacíos, cifra que supera los niveles de desocupación durante la pandemia. Este hecho genera preocupación en el sector debido a la disminución del consumo y el aumento de costos operativos.

La investigación abarcó un área delimitada por las avenidas Juan Domingo Perón, Facundo Quiroga, Tacuarí Gordillo y la calle 8 de Diciembre, donde se contabilizaron 1.861 locales, de los cuales 243 han cerrado sus puertas. Este dato refleja el impacto de la crisis económica en la actividad comercial de la capital.

Comparando con períodos previos, el índice de vacantes en el sector ha incrementado, superando el 10,05% registrado durante la crisis sanitaria. Los comerciantes advierten que la combinación de la caída en las ventas y los crecientes gastos operativos ha llevado a muchos a cerrar sus negocios, afectando a numerosas familias que dependen de estos ingresos.

Este contexto se enmarca en las políticas económicas del gobierno nacional, liderado por Javier Milei, cuyas decisiones han impactado de manera significativa en el comercio local y en las economías regionales, agravando la situación de pequeñas y medianas empresas.

Etiquetas: la rioja comercio crisis económica desocupación de locales gobierno nacional consumo
TL;DR

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