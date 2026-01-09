Sábado, 10 de Enero 2026
Cierre de planta en Hilados S.A.: 70 operarios afectados y futuro incierto en la industria textil
Economía

Cierre de planta en Hilados S.A.: 70 operarios afectados y futuro incierto en la industria textil

El cierre definitivo de la planta de Hilados S.A. deja a 70 trabajadores en la calle y profundiza la crisis en el Parque Industrial de La Rioja, donde el sector textil es clave.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 8 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El cierre definitivo de la planta de confección de la empresa Hilados S.A. ha dejado a 70 trabajadores sin empleo, lo que agrava la situación económica y social en el Parque Industrial de La Rioja. La firma ha decidido desactivar su línea de confección, manteniendo solo el área de hilandería con un personal reducido.

Gustavo Castro, presidente de FONIVA, confirmó que se han notificado los despidos y la empresa se comprometió a pagar las indemnizaciones correspondientes. Este cierre se debe a varios factores relacionados con el contexto económico nacional, entre ellos la apertura de importaciones y una fuerte recesión que ha afectado la demanda de producción local.

En 2025, la planta contaba con 140 empleados, pero ahora operará con menos de la mitad. La situación genera preocupación en el sector textil, que representa casi el 50% de la mano de obra en la región, poniendo en riesgo la estabilidad de otros proyectos industriales debido a la competencia desleal y la falta de políticas de protección a la industria nacional.

Etiquetas: la rioja parque industrial cierre de planta empleo economía sector textil
¿Quieres leer la nota completa? Accede al artículo original con todos los detalles.
Leer Artículo Original
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

226 articles →

Artículos relacionados

El histórico pacto comercial: implicancias y efectos para la economía argentina

Argentina devuelve dólares a EE.UU. antes de las elecciones: impacto en la economía nacional

Argentina busca expandir sus mercados globales gracias al nuevo acuerdo con la Unión Europea

Preocupación creciente por la situación económica en Argentina y su impacto social

Impacto en el empleo: cierre de planta textil afecta a trabajadores en La Rioja

Desafíos económicos de Argentina: el camino hacia la independencia financiera

Inversiones en cobre: Milei se reúne con empresarios del proyecto Vicuña en San Juan

Crisis comercial en Argentina: Alerta en las provincias por cierres masivos y caída del consumo

La prima de riesgo en mínimos históricos: ¿qué significa para la economía argentina?
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar