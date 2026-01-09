Cierre de planta en Hilados S.A.: 70 operarios afectados y futuro incierto en la industria textil

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El cierre definitivo de la planta de confección de la empresa Hilados S.A. ha dejado a 70 trabajadores sin empleo, lo que agrava la situación económica y social en el Parque Industrial de La Rioja. La firma ha decidido desactivar su línea de confección, manteniendo solo el área de hilandería con un personal reducido.

Gustavo Castro, presidente de FONIVA, confirmó que se han notificado los despidos y la empresa se comprometió a pagar las indemnizaciones correspondientes. Este cierre se debe a varios factores relacionados con el contexto económico nacional, entre ellos la apertura de importaciones y una fuerte recesión que ha afectado la demanda de producción local.

En 2025, la planta contaba con 140 empleados, pero ahora operará con menos de la mitad. La situación genera preocupación en el sector textil, que representa casi el 50% de la mano de obra en la región, poniendo en riesgo la estabilidad de otros proyectos industriales debido a la competencia desleal y la falta de políticas de protección a la industria nacional.