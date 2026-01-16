Comparación de rendimientos: 29 bancos ofrecen opciones de plazos fijos en la actualidad

Los plazos fijos en los bancos presentan diversas tasas de interés que varían entre 29 entidades financieras. Los ahorristas tienen la posibilidad de simular y comparar el rendimiento de sus inversiones mediante una herramienta disponible en El Economista.
Esta herramienta permite a los usuarios ingresar la cantidad de dinero que desean invertir y el número de días para determinar el rendimiento potencial. Es fundamental considerar las diferentes tasas que ofrecen los bancos para maximizar el interés generado.